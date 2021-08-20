В Хасанском районе пьяный владелец авто попытался подкупить полицейского, но у него не вышло

Владелец авто сел в машину ДПС и там предложил взятку. Фото: Пресс-служба ОМВД России по Ханкайскому округу

В Хасанском районе Приморского края пьяный владелец автомобиля Nissan предложил взятку полицейскому, который его остановил. Сотрудник ДПС отказался от денег, и теперь на мужчину заведено уголовное дело.

Как все было:

28-летний мужчина находился в пьяном состоянии и попросил своего товарища, у которого не было водительских прав, сесть за руль своего автомобиля. По дороге их остановил экипаж ДПС. Владелец авто сел в машину ДПС и там предложил взятку.

Мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до одного года за мелкое взяточничество. Вместе с этим его оштрафуют на 30 тысяч рублей за передачу авто мужчине, у которого нет водительского удостоверения.

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