На дорогах Владивостока появятся полосы для общественного транспорта

Также планируется построить дорожные развязки Фото: Архив "КП"

На дорогах Владивостока появятся выделенные полосы для общественного транспорта. По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, это решение поможет частично избавиться от городских пробок.

Помимо этого, в столице Приморья планируется постройка новых транспортных развязок, которые также должны привести трафик в норму. Губернатор отметил, что советская схема построения дорог уже потеряла актуальность, поэтому в городе должны быть реализованы современные дорожные проекты.

— Современный вариант предусматривает жилье в центре, а фабрики и офисные здания должны находиться за городом. Работы по разгрузке автомобильного трафика у нас еще впереди, — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Столицу Приморья ждут большие перемены. Ранее «Комсомолка» сообщала, что во Владивостоке планируется масштабная реконструкция городской набережной. Проект уже разработан, и его часть будет реализована уже в сентябре этого года.

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