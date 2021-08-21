Лучше покинуть побережье. Дожди и сильный ветер – синоптики уточнили, чего ждать от погоды в Приморье

Специалисты рекомендуют воздержаться от выхода в море и на туристические маршруты. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дожди, которые начались в южной половине края еще вчера, продолжатся в выходные, постепенно распространяясь на всю территорию. На погоду в Приморье определяет атмосферный фронт. Основной удар стихии ожидается 22 августа, из-за сильных осадков объявлено штормовое предупреждение. Отдыхающих просят покинуть побережье и воздержаться от выхода в море и на туристические маршруты.

По прогнозам специалистов портала «Примпогода», 21 августа в крае ожидается местами небольшой и умеренный дождь. Будет дуть ветер южный умеренный, на западе до сильного. Воздух прогреется от +20 до +32°C в зависимости от районов.

Во Владивостоке облачно. Утром и вечером ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный сильный. Столбики термометров поднимутся до +21...+23°С.

В Уссурийске сегодня переменная облачность, существенных осадков не ожидается. При южном умеренным до сильного ветре температура воздуха составит +26...+28°C.

В Находке облачно, утром пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный до сильного. Воздух прогреется до +22...+24°C.

Температура воды в Амурском заливе +23°C, в заливе Посьета +24°C, в бухте Находка +22°C.

22 августа в Приморье ожидаются сильные дожди, количество осадков может достичь до 50 миллиметров за 12 часов и менее. Ожидается подъем уровня воды от 0,4 до 2 метров.

ПО ТЕМЕ

В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Нас ждут обильные дожди, грозы, сильный ветер

Непогода обрушится на край в ближайшие выходные (подробнее...)

Выход в море и на турмаршруты опасен: МЧС предупреждает жителей Приморья о непогоде

В крае ожидаются сильные дожди, выпадет до 50 мм осадков (подробнее...)