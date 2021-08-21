Вода хлынула с потолка. Ремонт крыши в многоэтажке Приморья закончился коммунальным бедствием

Многоэтажку затопило после ремонта кровли. Фото: Андрей ТАНАЕВ

В весьма неприятной ситуации в Артеме оказались люди, проживающие в доме №42 на улице Лазо. Как уверяют местные, у них прошел экстренный ремонт крыше, непосредственно перед дождем. Работы с кровлей закончились крайне неожиданно, вместо обещанного благоустройства в многоэтажке наоборот начался потоп.

– Город Артем, Лазо, 42. Здесь вчера подрядчик приступил к ремонту крыши (что-то демонтировали, судя по звуку, затем заливали бетоном). Во время заливки бетоном потекла вода по счетчикам с 5-го по первый этаж. Сегодня в 09:00 дождь пошел в квартирах и в подъезде. До начала ремонта в квартирах и в подъездах проблем с протечками не было. Просим отозваться подрядчика и устранить протекание НЕМЕДЛЕННО!, – опубликовали крик души в сети горожане.

Стоит отметить, что о непогоде в Приморье синоптики предупреждали уже давно. По какой причине сроки работ затянули и, кто провел некачественный ремонт – теперь, судя по всему, будут разбираться ответственные инстанции. Первоочередная задача – устранить течь, ведь уже в воскресенье ожидаются еще более мощные дожди. Из-за ливней и сильного ветра в крае объявлено штормовое предупреждение.

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