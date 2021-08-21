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Владивосток21 августа 2021 5:46

В Приморье осужденный набросился на работника колонии

Теперь его срок пребывания в исправительном учреждении может продлиться еще на 5 лет
Ярослав ЮРИН
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Мужчина не захотел подчиняться требованиям работника колонии.

Мужчина не захотел подчиняться требованиям работника колонии.

Фото: Борис КОКУРИН

В Приморском крае завершилось расследование уголовного дело в отношении 24-летнего мужчины, которого обвиняют в применении насилия в отношении работника колонии. Осужденный набросился на представителя власти, не желая подчиняться его требованиям.

История развернулась 15 июля этого года в ФКУ ЛИУ – 47. Это специализированное лечебно-исправительное учреждение, расположенное в поселке Заводской в Артеме. Конфликт произошел в помещении административной части и коридоре административного здания жилой зоны. Осужденный за совершение нескольких преступлений мужчина нанес сотруднику колонии множественные удары в лицо и грудную клетку.

– Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – отметили в следственном комитете Приморья.

За применение насилия, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы, подозреваемому грозит новый срок – до пяти лет лишения свободы.

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