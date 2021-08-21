«Сколько желающих покинуть этот город»: трасса в Приморье встала

Пробка на выезде из Находки. Фото: принтскрин видео.

Трасса в Находкинском городском округе в очередной раз оказалась скована пробкой. Автомобилисты, одновременно устремившихся на выезд из города, вынуждены стоять в многокилометровом заторе. Помимо ремонта ситуацию на дороге осложняет авария.

В Находкинском городском округе и Партизанском районе располагаются популярные пляжи. Здесь всегда сотни отдыхающих. Однако погода на этих выходных не располагает к релаксу. Дожди в крае начались вечером в пятницу и продолжатся до воскресенья. Из-за ливней и ветра в крае объявлено штормовое предупреждение. Специалисты рекомендовали покинуть побережье, воздержаться от выхода в море и туристических маршрутов. Судя по всему, многие прислушались.

– Сколько желающих покинуть этот город, – делятся в сети жители края.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», на Американском перевале произошло ДТП. Здесь также продолжается масштабный ремонт дороги. Как сообщают читатели «КП-Владивосток», сам перевали частично заасфальтировали. Ремонт продолжается. Техника трудится сейчас на отрезке от Находки до Новолитовска.

Стоит отметить, что в летний период пробки на этой трассе часто явление. В пятницу и субботу транспорт простаивает в стороны Ливадии, Врангеля и поселка Волчанец, в завершении выходных – в направлении Фокино, Артема и Владивостока.

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