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Владивосток21 августа 2021 7:21

Нелепая трагедия, в Приморье мужчину зажало прессом при уборке сена

Травмы оказались смертельными
Ярослав ЮРИН
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ЧП случилось во время уборки сена.

ЧП случилось во время уборки сена.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Настоящая трагедия разыгралась в Ханкайском районе Приморья во время уборки сена. Из-за несоблюдения техники безопасности рабочий оказался зажат в спец-подборщиком. Спасти пострадавшего не удалось.

ЧП произошло 17 августа в поле недалеко от села Пархоменко. Мужчина работал на тракторе со со спец-подборщиком для прессования сена. Заготовки производились для крестьянско-фермерского хозяйства. Сейчас специалисты разбираются в подробностях гибели человека. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следовали считают, что могли быть нарушены требования охраны труда.

– В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, изъята документация, – прокомментировала пресс-служба следственного управления следственного комитета Приморья.

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