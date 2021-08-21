«Позорники, зачем он им?» Приморские Бонни и Клайд прославились в сети необычным поступком

Ребята зачем-то утащили дорожный знак. Фото: принтскрин видео.

В прицел видеокамеры наружного наблюдения в Находке попал крайне странный поступок ребят. Парень и девушка, прогуливающиеся с собакой, зачем-то прихватили с собой дорожный знак, стоящий возле въезда во двор.

– Озерный бульвар, 9/4. Опубликуйте, плиз, может герои найдутся и вернут по-хорошему то, что украли, – обратились к участникам ночного инцидента местные жители.

Многие высказались довольно резко в отношении героев видео.

«Позорники», «Зачем он им вообще?», По фиг что, главное украсть. Дома поставят», «Самим не стремно? Позор», – высказываются в интернете приморцы.

Однако у подписчиков паблика возникли вопросы не только к паре, но и к самим жильцам, поставившим знак «Проезд запрещен».

– Спалились, так спалились. По собаке их и найдут. Знают, что везде сейчас ставят камеры. Явно же в этом районе живут. Думаю, что знак там стоял незаконно, и ребятам навряд ли что-то будет , так как заявителю надо будет доказать что это его имущество и так далее, – высказался один из пользователей сети.

Кстати, жители Находки уверяют, что знак в итоге выкинули на траве у входа в 54 десткий сад на Постышева.

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