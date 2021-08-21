К ней подъехала девушка: работницу такси в Приморье благодарят за человеческий поступок

Сотрудница таксомоторной компании не оставила ребенка в беде. Фото: Иван МАКЕЕВ

Добрая история пришла к нам из Уссурийска. Здесь на выручку ребенку, которому стало плохо, поспешила водитель такси. Девушка помогла юной велосипедистке, которая едва не упала в обморок. Работница известной таксомоторной компании безвозмездно отвезла девчушка к родне.

– Моей дочке (она двигалась на велике по улице Воровского-Раковского) стало очень плохо. Идти и ехать не могла – полуобморочное состояние, даже позвонить никуда не могла, не знала, что делать. К ней подъехала девушка на такси Uber, оказала помощь. Даже велик в багажник загрузила и отвезла ребенка к бабушке, аж на Пивзаводские дачи. Благодарю вас от всего сердца! Спасибо! Пусть ваше добро вернётся к вам с большей силой, – поблагодарила в сети добродушную девушку родительница.

Пользователи интернета оставляют восторженные слова в адрес прекрасной незнакомки. «Как хорошо, что у нас есть люди, способные протянуть руку помощи в трудный момент» – отмечают приморцы.

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