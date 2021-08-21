Малыш стал задыхаться. На популярной базе отдыха под Владивостоком едва не разыгралась трагедия

Ребенку понадобилась срочная эвакуация с острова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Срочная помощь медиков понадобилась малышу, который отдыхал на острове Попова вместе с родителями. Ребенку стало плохо, у него было затруднено дыхание. На помощь к маленькому пациенту пришли врачи и спасатели.

База отдыха «Звезда» на которой отдыхала семья располагается на острове Попова в 20 километрах от Владивостока. Попасть туда можно на пароме или частном катере. А при сильном ветре и дожде да еще и в ночное время – задача максимально сложная, но специалисты справились.

Тревожный вызов с острова поступил в ночь на 21 августа в Единую дежурную диспетчерскую службу. В условиях штормовой погоды спасатели ДВРПСО смогли доставить на Попова сотрудников скорой медицинской помощи. На причале их встретили пожарные и отвезли на базу отдыха. После чего малыша, которому нет и двух лет, вместе с мамой на катере привезли во Владивосток.

Ребенка в срочном порядке доставили в инфекционную больницу. Его состояние оценивается, как средней степени тяжести. Благодаря слаженным и оперативным действиям представителей спецлужб в этот раз обошлось без трагедии.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», недавно экстренная эвакуация с острова Рейнеке понадобилась мужчине у которого стало плохо с сердцем.

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