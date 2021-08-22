Девушка провалилась в дыру в центре Владивостока

Пострадавшая опубликовала фото в соцсетях

Жительница Владивостока попала в травмпункт после того, как провалилась по бедро в дыру в подземном переходе в центре города. По ее словам, нога опухла в двух местах.

Фотографиями самой дыры в ливневке и опухшей ноги пострадавшая поделилась в соцсетях. А в ответ получила огромное количество комментариев о том, что нужно смотреть под ноги и не залипать в телефон.

«Для всех «сознательных граждан» сообщаю, что в телефон не залипала, спешила на последний автобус. Но мне искренне жаль всех тех, кто считает, что дыры в подземном переходе, да еще и в центре города - это норма, а проблема: залипание в телефоне. Через какие кривые зеркала вы смотрите на этом мир... Надеюсь, что после ситуации со мной, которую я не оставлю без внимания, какой-нибудь полуслепой бабуське повезет больше», - ответила Мария.

Та самая дырка в переходе

Впрочем, есть и адекватные комментарии. Несколько горожан сообщили о том, как сами проваливались в подобные дыры в ливневках или видели, как это делают другие. Судя по комментариям, проблема для Владивостока очень серьезная. Особенно часто называют переход в районе Покровского парка.

А девушке рекомендуют обратиться в суд.

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