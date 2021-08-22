«Дожди идут прямо в квартирах»: в Приморье затопило Дальнегорск

Фото: instagram.com/administration_dalnegorsk

Пришедший на Приморье циклон прошелся по юго-восточному побережью и добрался до Дальнегорска. В результате там во многих домах протекли крыши, а некоторые улицы превратились в озера. Несколько видео опубликовал местный паблик в Инстаграме.

Некоторые люди жалуются, что дожди идут не только на улице, но и у них в квартирах. Снимают на видео мокрые стены и капающие потолки. Такие видео приходят с разных адресов: проспект 50 лет Октября 6, 59, Инженерная, 4, и так далее.

Количество осадков выпало столько, что некоторые дороги затопило. Например, на Осипенко, 8. Местные жители пишут, что это «озеро» столько лет уже часть городского ландшафта.

«Живу в этом районе Дальнегорска уже больше 50 лет. И здесь всегда было болото с тех времен, когда там стояли так называемые «саманки». В те годы ни о каких ливневках речь не шла, т.к. кругом была грунтовка».

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