«Даже смотреть жутко»: в Приморье фуру занесло на повороте, встречная машина – всмятку

Фото: instagram.com/dps.control

Очередная страшная авария произошла на мокрой дороге в Приморском крае. Пострадал водитель кроссовера «Ниссан Икстрейл» - машина после столкновения с фурой оказалась в кувете.

Как именно произошла авария, мы знаем благодаря записи видеорегистратора в «Ниссане». В поселке Барабаш на повороте навстречу кроссоверу ехала фура. Водитель грузовика не сбавил скорость до безопасной, и в результате прицеп вынесло на встречную полосу.

Все произошло так быстро, что у водителя кроссовера не было шансов уйти от столкновения. Он получил серьезные травмы и только чудом остался жив.

И хотя все очевидно, родственники пострадавшего бьют тревогу в соцсетях и ищут очевидцев. По их словам, водитель большегруза не признает своей вины, а после аварии он даже не пытался оказать помощь пострадавшему.

Опубликованное в соцсетях видео момента аварии вызвало справедливое негодование: «Что тут отрицать-то?» «Водители фур в последнее время как взбесились, носятся что в городе, что на трассе, а потом - ой, мы не виноваты». «Видно, что на фуре рулил Торрето... Знатно завалил боком в поворот». «Даже смотреть жутко. Бедные люди. Хорошо, что живы остались».

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