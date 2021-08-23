Меньше 100 приморцев победили COVID-19 за последние сутки

Региональный оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые статистические данные по коронавирусной инфекции в Приморье предоставил региональный оперативный штаб. Так, по состоянию на 23 августа еще 243 человека подхватили заразу. С начала пандемии в крае выявлено 60 388 случаев заражения.

Справились с болезнью за последние сутки только 68 человек, всего же победили коронавирус 53 823 жителя края.

К сожалению, коронавирус унес жизни еще троих пациентов больниц. Всего от заразы умерли 1 013 человек.

В Приморском крае продолжается вакцинация населения. На сегодняшний день 370 310 человек привито хотя бы одним компонентом вакцины. Отметим, что для спокойной жизни без страха новой волны заболевших должно быть привито хотя бы 60% населения. По состоянию на 22 августа цифра достигла отметки всего лишь в 19,7%.

Напомним, что COVID-19 уже второй год наша с вами реальность. Все это время приморские медики работают с высочайшей нагрузкой. Большие ресурсы системы здравоохранения направлены именно на борьбу с этой инфекцией.

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