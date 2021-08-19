Проверку прошли все: школы и детские сады Владивостока готовы к началу учебного года

Во Владивостоке состоялась приемка школ и детских садов к новому учебному году. 78 школ и 122 детских сада проверяли полицейские, росгвардейцы и члены профсоюза работников образования Владивостока. Также в течение года проверки проводили сотрудники Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Особое внимание было уделено исправности работы автоматических пожарных сигнализаций, наличию первичных средств пожаротушения - огнетушителей. Необходимо, чтобы все эти системы были в рабочем состоянии и на видных местах. Эксперты проверяли пути эвакуации людей, их схемы. Было проверено состояние помещений для занятий, спортивных залов, необходимая документация. Все школы прошли проверку, они уже готовы принимать детей.

Кстати, подготовка к новому учебному году - процесс непрерывный. При администрации Владивостока в течение всего года работает межведомственная комиссия, в состав которой входят представители администрации города и всех надзорных органов. На заседаниях комиссии обсуждается ход подготовки, координируются все необходимые вопросы. В мае-июле проходит непосредственно подготовка образовательных учреждений к новому учебному году - это текущий и капитальный ремонт, приобретение технологического оборудования, мебели, а также решение вопросов безопасности.

В преддверии проверок в учреждениях образования провели плановый ремонт. Например, в детсадах №№ 125, 15, 150, 165, 173, 175, 177, 192, 34, 86 отремонтировали пищеблоки. Капитальный ремонт санузлов, систем горячего и холодного водоснабжения проведен в 126 садах и школах. Ремонт кровель выполнен в школах №№ 43, 61, 39, 77, 25, 53, 59, 35, 72, 78, 2, 49, гимназии №1, лицее №3 и детсадах № 111, 116, 150, 154, 163, 165, 168, 169, 172, 173, 179, 37, 46, 7, 81. Кроме того, по поручению главы города Константина Шестакова готовятся аукционы на ремонт кровель, фасадов, ограждений и территорий в еще двадцать одном учреждении образования.

Также по поручению главы города во Владивостоке совместно с УМВД проверят охрану в школах и детских садах. По словам сотрудников управления по работе с муниципальными учреждениями образования, все охранники в образовательных учреждениях Владивостока являются сотрудниками лицензированных охранных агентств. По условиям контракта они обязаны следовать единым инструкциям. Как это происходит на деле, сейчас предстоит проверить сотрудникам УМВД России по Владивостоку. В частности, вызывают вопросы и ручные металлоискатели, которые используются в нескольких школах и садах в качестве альтернативы полноценным рамкам металлоискателей. Численность учеников в школах достигает тысячи человек. Сложно представить, как охранник с помощью ручного металлодетектора проверит абсолютно всех и проверяет ли вообще.

Сейчас во Владивостоке проводятся внеплановые рейды в учреждениях образования, и на их основе будет подготовлен анализ того, как охранники справляются со своими задачами. На основе этого анализа будут разработаны конкретные меры, призванные сделать охрану эффективной в реальности, а не на бумаге.

Уже в ближайшее время все школы Владивостока начнут оборудовать системами электронного доступа. По специальным картам в школы будут проходить как учащиеся, так и персонал.

«Во всех школах города установят турникеты с системой электронных карт. При использовании карты на посту охраны будет появляться фото ребенка или его родителей и их данные. Таким образом, будет исключена история, когда по одной и той же карте могут зайти десять человек. В комплексе с турникетами будут установлены видеокамеры, доступ к изображению получит охрана и сотрудники МВД. Видео будет храниться в течение 30 дней. Эти меры сделают образовательное пространство более безопасным. Установка турникетов начнется в ближайшее время», - подчеркнул Константин Шестаков.