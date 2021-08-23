В Хасанском районе Приморья на электроподстанции «Славянка» прошли противопожарные учения

Специалисты Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) совместно с подразделением пожарной охраны МЧС России по Приморскому краю (21 ОПС «Приморского края по охране Хасанского муниципального района») провели плановую противопожарную тренировку на подстанции «Славянка».

По сценарию учений, на подстанции «Славянка» (п. Славянка) в результате повреждения высоковольтного ввода (110 кВ) трансформатора Т-1 произошло отключение трансформатора с сильным выбросом масла с последующим возгоранием и обесточиванием потребителей близлежащих населённых пунктов.

В рамках поставленной задачи энергетики оперативно произвели осмотр подстанции и оборудования, определили объём возгорания, вызвали пожарный расчёт, произвели оперативные переключения, соблюдая последовательность действий и технику безопасности, допустили пожарных к тушению возгорания. После чего пожар был успешно ликвидирован.

«Такие мероприятия проводятся у нас регулярно. Они максимально приближены к реальным условиям и особенностям, что позволяет по максимуму устранить возможные распространённые ошибки и усовершенствовать навыки работы в нештатных ситуациях», - отметил начальник службы охраны труда и надёжности Приморских электрических сетей Александр Цыганенко.