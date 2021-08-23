«Социальный навигатор» для детей и их родителей появится в Приморье

Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова и и.о. руководителя регионального ЦУР Полина Степаненко договорились о взаимодействии в рамках ранее подписанного соглашения между Уполномоченным по правам ребёнка в РФ Анной Кузнецовой и генерального директора АНО «Диалог» Алексеем Гореславским о реализации проекта «Социальный навигатор». ЦУР, диалог с обществом и «Социальный навигатор».

По словам приморского омбудсмена, взаимодействие с Центром управления регионом с целью максимально оперативного внедрения, наполнения и использования людьми возможностей проекта - важный шаг. Единое социальное окно, обращаясь к которому с помощью своего смартфона человек сможет за несколько минут получить ответ на жизненно важный для него вопрос – это реальность.

«Для меня, как для уполномоченного по правам ребенка, особенно важно и то, что эта цифровая платформа поможет гражданам направлять свои обращения о возможном нарушении прав детей или их законных интересов максимально оперативно. При этом гражданин, направивший обращение, увидит и всю информацию о работе по устранению нарушений», - отметила Ольга Романова.

Полина Степаненко также оценила важность сотрудничества между организациями, так как переход всех видов деятельности в цифровое пространство неизбежен. «Помогать информировать детей и их родителей о получении необходимой им социальной помощи – это залог безопасности и благополучия в будущем», - подчеркнула и.о.руководителя приморского ЦУР.

Также региональный ЦУР и детский правозащитник края договорились взаимодействовать по актуальным вопросам: детская безопасность, телефон доверия, буллинг, фейки в родительских чатах – по всему, что стоит на повестке дня, с чем надо работать в части информирования населения. Работать не только с детьми, но и с родителями, и педагогами.

Напомним, до конца года по всей России появится служба помощи для детей и семей с детьми по различным вопросам: от разрешения экстренной ситуации до консультирования и предоставления необходимой информации.

Проект включает в себя:

— единый телефонный номер;

— онлайн-платформу с формой обратной связи;

— чат-бот, который ответит на распространённые вопросы и передаст обращение в компетентные органы.