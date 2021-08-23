Жители Нейбута просят отремонтировать дорогу, похожую на стиральную доску

Ямы на Нейбута Фото: Анастасия АРХИЛЮК

Жители улицы Нейбута во Владивостоке жалуются на участок дороги от остановки Депутатская до перекрестка с улицей Ладыгина. Асфальт тут давно покрылся ямами и напоминает стиральную доску, и это ежедневно приносит большие неудобства стремительно прирастающему населению 64-ого микрорайона. Местные жители мечтают о капитальном ремонте.

«С каждым годом становится только хуже. Это просто кошмар! Приходится выезжать на встречку, чтобы объехать эти ямы. Хорошо, что разметка стерлась лет десять назад», - делятся местные жители

В мэрии обещают, что ремонт этого участка дороги запланирован в сентябре.

«Ремонт дороги на улице Нейбута будет делать подрядчик. Сейчас в первоочередном порядке делают Дальзаводскую и Металлистов – очень проблемный участок. Потом пойдут сюда. Всё в плане, всё есть. Работы ориентировочно планируют начать в начале сентября».

Ремонт обещают начать в сентябре Фото: Анастасия АРХИЛЮК

Теперь местные жители переживают, что с начала сентября здесь образуется огромный транспортный затор. Ведь с началом учебного года пробка на выезд из микрорайона начинает собираться уже с 7 утра. При этом на Нейбута каждый год вводятся все новые и новые многоэтажки, а основную транспортную артерию расширять просто некуда. Страшно предположить какой транспортный коллапс ожидает жителей с началом ремонта.

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