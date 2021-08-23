Три, два, один... Вышел первый трейлер фильма «Владивосток»

Токаревский маяк и многие другие места неоднократно «засветились» в картине Фото: принтскрин видео.

Первый трейлер кинодрамы «Владивосток» уже появился в сети. Фильм студии «Мосфильм» снимали этой весной в столице Приморья, в сентябре картину покажут на кинофестивале «Кинотавр». Фестиваль пройдет с 18-25 сентября в этом году. Картину также планировали показать на кинофестивале «Меридианы Тихого», но его в этом году отменили.

– Мне понравилась эта история, зацепила своей загадкой. Она держит в напряжении до самого финала. Мне всегда были интересны истории человеческих взаимоотношений, их глубина. В то же время это зрелищное кино – с захватывающим сюжетом, интригой, – делится в интервью «Мосфильму» режиссер картины Антон Борматов.

Съемочной площадкой для фильма послужили улицы Владивостока. Жители Приморья смогут увидеть в фильме такие знаменитые и родные места, как Токаревский маяк, ресторан «Миллионка», Золотой мост, бывший радиопрозрачный геодезический купол для радара ПВО на Монастыреской сопке и другие, не менее известные уголки города.

Как ранее упоминала «Комсомолка», действия фильма затрагивают разгар пандемии. Главные герои парень и девушка, он – военнослужащий, скрывающийся от полиции, она – беззаботная искательница приключений. Случайная встреча поменяет их жизни. Главные роли сыграли Андрей Грызлов и Анастасия Талызина.

Напомним, холодным весенним вечером «Комсомолка» попала на «студию», мы посмотрели, как снимают фильм, и выяснили секреты у продюсера будущей картины.

Смотреть видеосюжет Вышел первый трейлер фильма «Владивосток», который снимали в столице Приморья

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