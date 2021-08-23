Приморские БАДы стали популярны в США

Центр "Мой бизнес" Фото: Вадим ПОПОВ

Компания «ФармОушен» с помощью Центра поддержки экспорта Приморья вышла на электронную торговую площадку eBay. Теперь производители уникальных комплексов для здоровья могут отправлять посылки в любую точку земного шара и работать на международном рынке.

Семейная компания «ФармОушен» много лет занимается разработкой и производством биоактивных добавок для здоровья и красоты на основе полезных веществ из морей Дальнего Востока. Препараты под торговой маркой «Доктор Море» стали популярны во всех регионах страны, их также можно купить в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Сербии, Черногории и Чехии. Однако поклонники морских биодобавок были не только там.

- Несколько лет назад из западной Европы и Северной Америки стали писать потенциальные покупатели. Именно потребители, а не предприятия. Они задались вопросом, как можно приобрести наши препараты. Перед нами встала задача: подключиться к какой-то международной системе платежей. Сделали мы это при поддержке Центра поддержки экспорта, – рассказал директор предприятия Леонид Гонтарев.

В центре «Мой бизнес» для уникальной продукции подобрали подходящую международную электронную площадку, зарегистрировали экспортера и адаптировали описание товара. Весь процесс занял около трех месяцев. Леонид Гонтарев подчеркивает, что получить услугу компания смогла просто и быстро. Сейчас он думает о том, чтобы выйти и на другие международные электронные торговые площадки, такие как AliExpress, Amazon, Takapedia и Tmall.

Подобной услугой уже воспользовались 42 приморских компании. Китайская платформа WeChat, аудитория которой уже перевалила за 1,2 миллиарда пользователей, и американская eBay лидируют по числу запросов от бизнеса на размещение своей продукции. Набирают популярность и другие площадки – Allbiz, Satu.kz, YORSO.

- Направление онлайн-торговли остается одним из самых популярных у приморских компаний. Чтобы бесплатно получить услугу годового размещения на маркетплейсе, предпринимателю необходимо обратиться к нам в центр, где специалисты подберут оптимальное решение. Иногда для выхода на маркетплейс требуется сертифицировать товар, пройти аккредитацию. В некоторых случаях необходимо иметь склады за рубежом. Оцениваются экспортная готовность предпринимателя, опыт и сам продукт, – отметил генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Специалисты центра предлагают целые пакеты услуг, главное – обозначить им желаемую цель. Помощь бизнесу, экспортирующему услуги и товары, специалисты оказывают в рамках реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы. К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта – с 2 миллиардов до 3,9 миллиарда долларов США.

Подробнее об услугах Центра поддержки экспорта можно узнать по телефону: 8 (423) 279-59-09, на сайте центра «Мой бизнес», в социальных сетях: Facebook, Instagram, Telegram-канале «Приморье для бизнеса».

Предприниматели Приморья также могут обратиться в центр «Мой бизнес» за бесплатной консультацией по вопросам трудового права. Благодаря такой услуге владельцы бизнеса смогут выработать правильный алгоритм действий в сложных случаях увольнения, понять, как правильно организовать охрану труда, составить документы, необходимые для приема людей на работу и научиться оформлять разрешения на право привлечения иностранной рабочей силы. Помимо этого, в центре «Мой бизнес» можно получить консультации по маркетингу, правовым и финансовым вопросам, получению статуса «социальное предприятие», участию в госзакупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ и коммерческих торгах.