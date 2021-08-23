Владивостокская поликлиника № 6 получила новое оборудование

Новое оборудование будет применяться при диагностике широкого спектра заболеваний – от кардиологии до травматологии и гинекологии. Фото: Евгения ГУСЕВА

Владивостокская поликлиника № 6, которая обслуживает более 74 тысяч жителей Первомайского района, получила новое диагностическое оборудование. 18 единиц оборудования на сумму более 35 миллионов рублей улучшат качество диагностики.

- Новое оборудование будет применяться при диагностике широкого спектра заболеваний – от кардиологии до травматологии и гинекологии. Это позволит выявлять заболевания на ранних стадиях, а также ставить точные диагнозы, оперативно назначая самую действенную терапию, – отметила главный врач поликлиники Виктория Счасная.

В рамках программы модернизации первичного звена в 2021 году 10 медучреждений Приморья получили 76 единиц современного диагностического оборудования. Всего за пять лет в бюджетные учреждения поступит 356 единиц оборудования. В перечне современных устройств маммографы, флюорографы, магнитно-резонансные и компьютерные томографы.

Напомним, что модернизация первичного звена здравоохранения будет проводиться с 2021 по 2025 годы в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. В этом году в регионе появятся восемь фельдшерско-акушерских пунктов и пять врачебных амбулаторий. Также будут капитально отремонтированы 33 объекта здравоохранения, а автопарки пополнят 343 санитарных автомобиля. Первые 42 автомобиля медицинские организации Приморья получили в июле.

- Программа модернизации, которая охватывает четыре направления, в Приморье реализуется комплексно. Так, капитальные и выборочные ремонты делаются с учетом технологий бережливого производства. Мы занимаемся кадровой политикой с учетом необходимости повышения квалификации специалистов для работы на новом оборудовании, формируем кадровый резерв для новых строившихся медучреждений, – подчеркнула заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Главная задача модернизации – обеспечить доступность медицинской помощи жителям малых населенных пунктов и отдаленных территорий. Реализуется программа модернизации первичного звена по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.