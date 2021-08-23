Тигрице-охотнице из Приморья выбирают имя. Объявлен второй тур

Тигрице из Хасанского района выбирают имя. Фото: Центр «Амурский тигр»

Эта тигрица из Хасанского района Приморья прославилась своей страстью к охоте на собак и домашнего скота. Хищница несколько недель держала в страхе жителей сел Занадворовка, Филипповка, Провалово и Барабаш. После как минимум 25 случаев нападения на домашних животных, ее отловили и поместили в реабилитационный центр, где специалисты наблюдали за ее поведением и реакцией на присутствие человека, анализировали навыки в охоте. После чего тигрица вернулась в дикую природу – ее выпустили в лесах Амурской области.

Но как же жить без имени? Специалисты решили придумать ей кличку, провести голосование в социальных сетях. В первом туре участвовало 9 имен, а во втором решили оставить всего лишь 3, набравшие наибольшее количество голосов. Среди них – Амба, Уссури и Хасана. Согласно статистике у Уссури и Хасана по 29% поклонников, а у Амбы - 42%.

Решение о проведении второго тура было принято после получения ряда сообщений о манипуляциях голосованием и подтасовке результатов, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.

«Нас тут обвинили в манипуляциях голосованием, подтасовке результатов и еще в нескольких грешках, - сообщили в пресс-службе Центра «Амурский тигр». - Поражаемся таланту некоторых превращать даже самые безобидные вещи в сюр. Мы, конечно, в шоке (и тигрица, как вы видите по фото, тоже), но решили проверить все на практике, а заодно узнать, какие еще теории заговора всплывут, и провести второй тур голосования. Для него оставили три варианта клички, набравших самое большое количество голосов в теперь уже первом туре».

Голосование уже открыто, проходит снова в телеграме Центра. Оно продлится до вечера среды, 25 августа.

Редакция «Комсомольской правды» приглашает всех неравнодушных к миру диких животных принять участие в голосовании и помочь тигрице наконец обрести имя.

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