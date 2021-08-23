Приморские пчеловоды собрали почти четыре тысячи тонн липового меда

В этом году на фестивале можно будет попробовать редчайший диморфантовый мед. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пчеловоды в Приморском крае завершили сбор липового меда. Попробовать новый урожай можно будет 28 августа, на юбилейном пятом фестивале «Анучино – медовое раздолье!».

В региональном министерстве сельского хозяйства рассказали, что в 2021 году пасечники собрали 3, 8 тысячи тонн липового меда, что больше, чем в среднем по России.

- Экологически чистый липовый мед собирается в так называемом «липовом поясе» – Анучинском, Чугуевском муниципальных округах, Яковлевском, Спасском, Кировском, Пожарском районах, – объяснили специалисты.

Также, на фестивале можно будет попробовать редчайший диморфантовый мед, которым порадовала природа. Приморские пасечники традиционно представят различные сорта меда, которые производят в Приморье: с ароматом элеутерококка, аралии, маньчжурской липы и даже амурского бархата. Продегустировать и купить мед можно будет с 14.00 до 17.00.

На фестивале также можно будет поближе познакомиться с изделиями декоративно-прикладного творчества, посетить мастер-классы, проголосовать за лучший мед фестиваля. Гости мероприятия смогут попробовать себя в роли пчеловода, а также познакомиться с пчелиной жизнью при помощи демонстрационного улья. Пасечникам мероприятие поможет в обмене опытом, а главное – привлечет внимание к вопросам сохранения липы – главного медоноса края.

Напомним, что в рамках реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы в регионе созданы «зоны покоя» дикорастущей медоносной липы площадью 1,2 миллиона гектаров.