Обещание выполнено: вместо парковки-лифта в центре Владивостока получился скверик

Вчерашнюю стройплощадку превратили в сквер. Фото: Ксения Курдюкова

Одно из первых обещаний Константина Шестакова, возглавившего Владивосток, было остановить строительство многоярусной парковки на улице Семеновской, в историческом центре города. На первой встрече с журналистами новый мэр заявил, что не сможет смотреть детям в глаза, если эта стройка продолжится. К тому времени подрядчик уже огородил территорию забором и начал земляные работы.

И хотя подрядчик работал по госконтракту, стройку остановить удалось. Правда, долгое время забор оставался на месте. И даже когда, по инициативе нового главы города, под знаменитым недействующим виадуком на Семеновской нарисовали «зебру», она уперлась как раз в этот забор. Но вот и финал истории: на прошедших выходных забор убрали, а территорию облагородили. Теперь тут новая общественная территория – с газоном, деревьями и кустарниками и лавочками.

По мнению горожан, получилось уютно. Тем более что этим летом совсем рядом открылась площадка фестиваля «Vladivostok Food Street», так что эта территория стала логичным продолжением пешеходной зоны в сторону площади Семеновская, к автобусной остановке.

Мобильные клумбы украшают сквер и не дают автомобилистам парковаться. Фото: Ксения Курдюкова

Чтобы превратить стройплощадку в скверик, специалисты городской администрации удалили бетонное основание, уложили 85 кубометров планировочного грунта и 36 кубометров растительного. И только после этого выровняли площадку. По периметру установили 14 мобильных вазонов с цветами.

«Для озеленения территории подобраны растения, которые замечательно себя чувствуют в городе. Например, деревья и кустарники высажены в наиболее глубокие места на участке, там, где глубина меньше, - выложили рулонный газон», – сказала руководитель отдела озеленения «Дорог Владивостока» Лилия Остюкова.

Возле виадука высадили живую изгородь из пузреплодника — это кустарник с густой кроной семейства розовых. Растение является фаворитом у ландшафтных дизайнеров, поскольку неприхотлив в уходе и ему не страшны вредители. На данном участке высажено 47 саженцев этого кустарника.

Возле пешеходного перехода высажен клен приречный – это невысокое дерево с коротким стволом и тонкими ветвями. Проведены групповые посадки из вейгеллы – это кустарник семейства жимолостных и пузыреплодника диабло – его можно назвать одним из самых красивых разновидностей этого типа кустарников. Также на участке высажены боярышник и шесть елей колючих. Они имеют стойкость к нестабильным условиям в городе и не желтеют летом.

Специалисты высадили здесь деревья и кустарники. Фото: Ксения Курдюкова

Кстати, новый глава города также обещал, что тот самый неработающий виадук над улицей Семеновской демонтируют. Сейчас идет разработка проекта по демонтажу.