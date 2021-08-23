В Приморье подвели итоги конкурса молодых специалистов

10 из 29 участников претендуют на должности ветеринарного врача или его помощника. Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство Приморского края подвело итоги второго краевого конкурса молодых специалистов. Победителями и призерами стали 29 участников. Директор департамента по делам молодежи Елена Томчук сообщила, что участники вскоре начнут проходить собеседования с работодателями. В результате этого «испытания» станет понятно, кто попадет на предприятия и получит материальную поддержку.

Организаторы конкурса отметили повышенный интерес приморской молодежи к востребованным в экономике региона отраслям. 10 из 29 участников претендуют на должности ветеринарного врача или его помощника. Четыре участника хотят работать на авиационном заводе «Прогресс», а большая часть конкурсантов подали заявки на инженерные вакансии.

- В ближайшее время пройдут собеседования победителей и призеров с работодателями. По итогам этих встреч будут приняты окончательные решения о трудоустройстве. В случае положительного ответа мы назначим дополнительные выплаты к заработной плате из краевого бюджета, – отметила Елена Томчук.

Напомним, что новые меры поддержки молодых специалистов были внедрены в 2020 году по инициативе председателя Правительства Приморья Веры Щербина. В рамках реализации госпрограммы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы на предприятиях региона создали 100 рабочих мест для молодых специалистов без опыта работы с господдержкой. На протяжении первого года работы им будут выплачивать по 12 тысяч рублей ежемесячно в дополнение к зарплате. Если для трудоустройства молодому специалисту потребуется переехать в другой район края, то доплата будет 22 тысячи рублей (в случае невозможности предоставления служебного или арендного жилья). В случае победы кандидат должен быть впервые трудоустроен в соответствии с полученной квалификацией.

Еще один проект для студентов старших курсов университетов, готовых прийти на работу в органы государственной власти, – «Включайся в госуправление» – стартует в самое ближайшее время.