В Приморье привито меньше 20% населения, люди продолжают массово заболевать COVID-19

Оперштаб опубликовал данные на 24 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональный оперативный штаб опубликовал последние данные по коронавирусной инфекции в Приморском крае. Так, по состоянию на 24 августа заразу подхватили еще 242 человека, с начала пандемии заболело 60 630 жителей региона.

Выздороветь смогли 124 приморца, всего же болезнь победили 53 945 заразившихся.

К сожалению, COVID-19 продолжает уносить жизни наших земляков. Еще четыре человека скончались, всего же от вируса умерло 1 017 жителей региона.

В Приморье продолжается вакцинация населения. На сегодняшнее число привито хотя бы одним компонентом 372 350 жителей края, а это меньше 20% от всех проживающих в регионе. Отметим, что для спокойной жизни и создания коллективного иммунитета надо, чтобы было привито не менее 60% граждан.

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