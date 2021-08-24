Трагедией на мысе Тобизина заинтересовались следователи

Происшествие случилось в прошедшее воскресенье Фото: Сергей БАЛАНОВ

Следователи занялись трагедией, которая произошла 22 августа на мысе Тобизина на острове Русском. Мужчина прыгнул в море с вышки на скале, но выплыть не смог: его накрыло прибойной волной и он утонул. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, они достали уже бездыханное тело.

Сотрудники Следственного комитета РФ по Приморью начали доследственную проверку. Они говорят, что погибший накануне жаловался на боли в области сердца.

Отметим, что спасатели неоднократно предупреждали население об опасности выхода в море. Люди массово проигнорировали призывы, в итоге сотрудники ведомства трижды выполняли спасательные операции, а также вытащили пятерых человек, которых накрывало волнами.

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