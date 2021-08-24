Во Владивостоке впервые пройдет День крепости

День крепости впервые пройдет во Владивостоке. 28 августа Музей-заповедник «Владивостокская крепость» приглашает жителей и гостей города на один из самых уникальных оборонительных объектов – Форт №1. Праздничная программа носит имя барона Будберга. Эта фамилия неразрывно связана с Владивостокской крепостью. Больше 10 лет - с 1902 по 1913 год - Алексей Павлович возглавлял штаб крепости. Дольше Будберга эту должность не занимал никто.

Двухэтажные кофры, контрминные галереи и потерны, самый длинный капонир во Владивостокской крепости и единственный зигзагообразный бруствер – все это Форт №1. На Дне крепости оборонительный объект будет доступен гостям мероприятия не только снаружи, но и внутри. Вместе с экскурсоводами Музея-заповедника все желающие спустятся в подземелья форта, чтобы узнать больше о военном значении объекта и истории его создания.

Не менее увлекательной будет программа Дня крепости и снаружи Форта №1. Гости Дня крепости смогут принять участие в семейном соревновании «Строим штаб» или попытаться всей семьей выбраться из лабиринта. Тем, кому активный досуг не по душе, тоже будет чем заняться. Например, блеснуть умом в ходе интеллектуального соревнования «Квизтория» или пополнить свои знания на открытых лекториях. А самых юных гостей мероприятия ждут увлекательные мастер-классы и познавательные программы.

Насыщенной окажется и творческая программа Дня крепости. Любой желающий сможет попробовать свои силы в художественном мастерстве – на тематическом пленэре, либо просто понаблюдать за созданием нового арт-объекта «Владивостокская крепость», насладиться выступлением местным музыкантов и даже станцевать. Вместе с музеем-заповедником «Владивостокская крепость» гости мероприятия разучат движения, которые были очень модными … 100 лет назад! Освоить предстоит невероятно популярный в начале ХХ века салонный танец «Дирижабль». Задорная музыкальная миниатюра - авторства композитора Макса Кюсса - станет «гвоздем» танцевального флешмоба.

Весь день на форте будет работать интерактивная зона «Книга пожеланий», где любой желающий сможет поделиться своими впечатлениями от Дня крепости. А наиболее смелые даже получат в руки микрофон – для самых эмоциональных отзывов будет оборудована видеобудка. На память о Дне крепости у гостей мероприятия останутся и яркие фотографии. Сделать необычные снимки можно будет в специальной фотозоне из шаров.

Для комфортного отдыха и удобства гостей Дня крепости на территории форта будет организована зона фудкорта. Кроме того, в течение дня между центральной площадью и фортом с 10:00 до 20:00 будут ходить бесплатные автобусы.

Когда: 28 августа, суббота.

Время: 11:00-19:00.

Где: Форт №1.

Билеты: полный – 300 рублей, льготный – 200 рублей.

Дополнительная информация по телефонам: +7 (423) 222-50-77, +7 (924) 128-40-08.