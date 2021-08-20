Лучшие педагоги Приморья получили награды

На форуме чествовали призеров региональных этапов Всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года». Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Недавно во Владивостоке состоялся регионального педагогического форума «Образование Приморья 2030. Территория равных возможностей». Участников мероприятия приветствовал глава региона Олег Кожемяко:

- Уровень образования определяет наше общее будущее, формирует личность наших детеи , раскрывает их потенциал, а вместе с этим потенциал самои страны. Оглянемся вокруг – жизненный путь каждого во многом был определен школьными и студенческими годами. А значит, наша с вами работа заключается в том, чтобы внести свои личный вклад в повышение качества образования в Приморском крае,- заявил губернатор.

В Приморье исполнение госпрограммы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы находится под особым контролем правительства. Сил и средств на качественное образование подрастающего поколения не жалеют. Так, в ноябре прошлого года в селе Подъяпольское Шкотовского района открыли новую школу на 220 мест. В этом году продолжается строительство еще пяти школ по краю. В прошедшем учебном году в крае открыли пять детских садов во Владивостоке, Спасске-Дальнем, Дальнереченске, Партизанском и Надеждинском муниципальных раи онах. В новом – должно появиться еще 11.

Бюджетные средства ежегодно направляются и на обеспечение образовательного процесса. В текущем году потратят один миллиард рублей на приобретение учебников, школьнои мебели, компьютерного оборудования, игрушек. Кроме того, 13 школ дополнительно оснащены высокотехнологичным медико-биологическим, инженерным, робототехническим оборудованием за счет средств краевого бюджета на общую сумму почти 165 миллионов рублей.

Во время форума глава региона поздравил победителей и призеров региональных этапов Всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года».

Кстати

За последние два года на 10% выросла средняя зарплата учителеи . В 2021 году на работу в образовательные учреждения Приморья пришли 198 начинающих специалистов. Всего поддержу в текущем году получают 985 молодых педагогов.