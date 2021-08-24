Модернизация систем ливневой канализации продолжается во Владивостоке

Во Владивостоке модернизируют сети ливневой канализации. Фото:МБУ «Содержание городских территорий».

Ежедневно сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» администрации Владивостока занимаются обслуживанием и ремонтом сетей ливневой канализации. Только за август специалисты прочистили больше 1300 метров сетей. Помимо этого, продолжается и работа по замене дождеприемных решеток, люков и плит перекрытий.

Стоит отметить, что довольно часто люки и решетки на дорогах общего пользования во Владивостоке приходят в негодность или вовсе пропадают. Любители легкой наживы попросту их сдают в пункты приема металла. Бригады городской дорожной службы каждый день мониторят обстановку и выявляют проблемные участки на карте приморской столицы. Взамен старых решеток, которые периодически проседают, специалисты СГТ устанавливают новые полимерные, которые считаются антивандальными.

Работы проходят в разных районах города. Фото: Евгений Кулешов/Администрация Владивостока.

Так, за три недели августа новые решетки и люки на сетях системы ливневой канализации появились на Володарского, 19, Шошина, 37, Черняховского, 3, Снеговой, 41, Окатовой, 39, Русской, 59, Пограничной, 22, Никифорова, 53 и по другим адресам.

– Помимо установки новых дождеприемных решеток, проводим их ремонт, так как иногда часть металлических решеток оказывается поврежденной. В числе адресов, где на днях проводили такие работы, – подземный переход на улице Светланской, – добавили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в импровизированную ловушку в виде провалившейся решетки в центре города угодила девушка. На место оперативно выехала бригада и устранила провал.

– На улицах Владивостока около пяти тысяч люков. Лишь малую их часть обслуживает муниципальное дорожное предприятие – в его ведении находится сеть ливневой канализации. Большинство колодцев – собственность и зона ответственности различных сетедержателей, которые оказывают услуги по обеспечению горожан тепло- и водоснабжением, водоотведением, а также интернет-связью. Каждый сетедержатель обязан самостоятельно проводить работы по выявлению открытых смотровых колодцев и принимать меры по их закрытию и ремонту, – рассказали специалисты мэрии города.

Информацию о поврежденных или пропавших решетках и люках можно сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 2222-333 или в официальные аккаунты администрации Владивостока в социальных сетях.

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