Девять тысяч лошадиных сил: что произойдёт в субботу в пригороде Владивостока

Главное соревнование по дрифту состоится в последние выходные лета в пригороде Владивостока. На мероприятие приедут больше двадцати гонщиков на быстрых и мощных машинах со всего Дальнего Востока. О том, что именно будет происходить и почему так важно не пропустить это событие – в нашем материале.

ФИНАЛ

Основное и главное, что произойдёт 28 августа – это финал дальневосточных соревнований по дрифту сезона 2021 года. На протяжении 10 лет мероприятие носило имя РДС-Восток, но с 2021 года именуется RDS Asia. По ходу сезона гонщики на этапах RDS Asia набирали очки; финальные соревнования – последняя в сезоне возможность добрать недостающие баллы и вырваться в общем зачёте на лидирующие позиции.

ДРИФТ КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ

Этот пункт для тех, кто считает, что дрифтер – это нехороший человек. Дрифт сегодня – это, прежде всего, серьёзный спорт, в котором принимают участие опытные гонщики, многие из них знамениты на всю страну, вот именно их и называют дрифтерами (все остальные – хулиганы и нарушители). Кстати, соревнования RDS Asia на «Примринге» — это единственная возможность на территории Дальнего Востока увидеть дрифт, каким он должен быть.

ШАХМАТНЫЙ РАСКЛАД

В начале сезона безоговорочным «королём» соревнований себя показал (и, вероятно, почувствовал) гонщик из Находки Григорий Гусев. Однако уже к середине сезона стало понятно – простую партию ему в этом году не разыграть. На коне также оказались Алексей Передерей и Павел Киселёв (оба гонщика выступают за Владивосток). Со второго этапа вступил в бой «за корону» и бывалый гонщик Алексей Линьков. Что ж, ждём, кто из гонщиков объявит остальным мат.

ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ЛОШАДИНЫХ СИЛ

Примерно такова суммарная мощность автомобилей участников соревнований. И пусть мощность в дрифте не самый главный показатель, но максимальную скорость, невероятное количество дыма и характерный звук выдают именно мощные авто, и за это в том числе болельщики любят дрифт.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВОДИТЬ ЛЕТО ЯРКО

Владивосток пережил самое жаркое лето за последние годы, а RDS Asia – самый эмоциональный сезон. Гонщики и организаторы приглашают болельщиков проводить лето вместе с RDS Asia и стать свидетелем яркого завершения автоспортивного сезона. На соревнования RDS Asia можно и нужно приезжать семьями, дружескими компаниями и даже коллективами. В день соревнований на «Примринге» традиционно работают точки питания, сувенирные лавки и множество развлечений, в том числе дрифт-такси. Билеты можно приобрести заранее онлайн, чтобы не стоять в очереди на кассе в день соревнований. Обращаем ваше внимание: ввиду сохранения режима повышенной готовности, на трибунах действует шахматная рассадка зрителей, организаторы просят соблюдать социальную дистанцию и меры предосторожности.