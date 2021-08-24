«Мирный Тихий» приглашает гостей

Фото предоставлено организаторами

В преддверии 76-годовщины окончания Второй мировой войны и Дня воинской славы России (3 сентября) арт-галерея «Централь» во Владивостоке представляет художественно-историческую экспозицию «Мирный Тихий», посвященную окончанию Второй мировой войны (6+).

Именно на Дальнем Востоке была поставлена точка в самой кровопролитной войне XX столетия. Для организаторов выставки – волонтеров Молодежного совета Управления Росреестра по Приморскому краю, Приморского отделения Союза Художников России, Международного конгресса промышленников и предпринимателей, Владивостокской организации городов-побратимов, Приморского общества Дружбы с Кореей и др. выставка «Мирный Тихий» — это возможность сохранить историческую память и правду о временах Второй мировой и Великой Победе - самой грандиозной по своему масштабу, значению и духовности, отдать честь героям, поблагодарить их за мирное время и вспомнить о гуманистических идеях, близких русской культуре.

Выставка представляет работы художников из Якутии, Камчатки, Сахалина, Магадана, Хабаровска, Улан-Удэ, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Уссурийска, Владивостока. Зрителям предлагается взглянуть на празднование Победы, на прошедшие после Второй мировой войны годы, охватившие целый пласт истории, давшей миру не одно поколение людей, не знающих войны. Историческая экспозиция выставочной площадки демонстрирует фотохронику боевой операции по освобождению Кореи и северо-восточных территорий Китая, фотоматериалы памятников бойцам Красной Армии, павшим за освобождение этих стран, а также исторические кадры, рассказывающие о союзнических отношениях в годы Второй мировой. Вниманию посетителей выставки представлены коллекционные открытки с изображением плакатов времен войны, экспонаты, в которых отражена Память общей судьбы народов мира, письма с фронта, предметы времен Второй мировой войны, редкие тематические экспонаты и многое другое.

C открытием выставки организаторов и гостей поздравил прибывший из Москвы начальник Управления международного сотрудничества, информационной политики и специальных проектов Росреестра Сергей Дуброва.

Художественно-историческая экспозиция «Мирный Тихий» (6+)

Приветственные слова прозвучали от руководителя Управления Росреестра по Приморскому краю Евгения Русецкого, главы представительства МИД России во Владивостоке Андрея Броварца, благодаря которому выставка получила свое название, представителей Законодательного собрания Приморского края и Думы Владивостока, консульского корпуса Владивостока, известных общественных и политических деятелей.

В ходе церемонии открытия художественно-исторической экспозиции гостей и устроителей выставки поприветствовал исполняющий обязанности генконсула Южной Кореи во Владивостоке господин Ко Мун Хи. Благодаря полученным видеобращениям в зале прозвучали поздравления генерального консула Социалистической Республики Вьетнам господина Нгуен Хоанг Вьета, профессора из южнокорейского университета Кеннан Чен Ын Сана, президента организации городов-побратимов Сан-Диего-Владивосток Деборы Флорез, а также генерального консула Германии в Новосибирске Бернда Финке, который стал одним из частых онлайн гостей выставок арт-галереи Централь.

Почетным гостям мероприятия - ветеранам Тихоокеанского флота, в благодарность за вклад в безопасность Родины представитель МКПП в АТР Евгений Русецкий в торжественной обстановке вручил подарочные издания уникальной книги «Владивосток – город воинской славы».

Выставка открыта в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Вход на выставку «Мирный Тихий» свободный. Выставка продлится до 20 сентября.