В Приморском крае началась вакцинация иностранцев за 1100 рублей

Иностранцам необходимо при себе иметь паспорт Фото: Архив "КП"

В Приморском крае началась вакцинация всех желающих иностранцев. Правда, для этого нужно будет заплатить 1100 рублей. Также иностранцы должны быть старше 18-ти лет.

В Минздраве Приморского края сообщили, что прививки начнут ставить уже на этой неделе. А пока Приморье ждет очередную партию вакцин «Спутник Лайт». Привитым иностранцам вручат сертификат, в котором укажут дату и место вакцинации, а также название самой вакцины. Текст будет на английском языке.

Каждый иностранец, который захочет привиться российским «Спутником», должен будет предоставить паспорт и удостоверение иностранного гражданина. Вакцинировать гостей из других стран начнут в Центре вакцинопрофилактики, что находится на Черемуховой, 11, во Владивостоке.

Напомним, что сейчас в Приморском крае не утешительная статистика по ковиду: привито менее 20% населения. На 24 августа COVID-19 зарегистрировали у 242 приморцев.

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