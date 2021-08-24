Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье24 августа 2021 15:00

В Приморском крае началась вакцинация иностранцев за 1100 рублей

Однако, для этой процедуры есть несколько требований
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Иностранцам необходимо при себе иметь паспорт

Иностранцам необходимо при себе иметь паспорт

Фото: Архив "КП"

В Приморском крае началась вакцинация всех желающих иностранцев. Правда, для этого нужно будет заплатить 1100 рублей. Также иностранцы должны быть старше 18-ти лет.

В Минздраве Приморского края сообщили, что прививки начнут ставить уже на этой неделе. А пока Приморье ждет очередную партию вакцин «Спутник Лайт». Привитым иностранцам вручат сертификат, в котором укажут дату и место вакцинации, а также название самой вакцины. Текст будет на английском языке.

Каждый иностранец, который захочет привиться российским «Спутником», должен будет предоставить паспорт и удостоверение иностранного гражданина. Вакцинировать гостей из других стран начнут в Центре вакцинопрофилактики, что находится на Черемуховой, 11, во Владивостоке.

Напомним, что сейчас в Приморском крае не утешительная статистика по ковиду: привито менее 20% населения. На 24 августа COVID-19 зарегистрировали у 242 приморцев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14