«Выхожу на парковку, труп лежит»: ЧП произошло возле популярного фитнес-клуба во Владивостоке

Настоящая трагедия разыгралась вечером, 24 августа, в Советском района Владивостока. Прямо на парковке популярного фитнес-центра в районе Второй речке умер мужчина. По предварительной информации, у человека стало плохо с сердцем, однако в подробностях ЧП еще предстоит разобраться компетентным органам.

– Приезжаю на тренировку вечером, смотрю на парковке куча полиции. Сначала не разобралась, думала, может авария какая-то. Повернулась, а там труп лежит. Говорят, мужчина вышел с занятий, стало плохо с сердцем, спасти не смогли, – рассказала печальные подробности произошедшего читательница «КП-Владивосток».

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