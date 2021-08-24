Генерал-майор полиции поощрит сотрудников ГИБДД, которые поймали подозреваемого в убийстве во Владивостоке

Они задержали подозреваемого спустя несколько часов. Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку

Генерал-майор полиции Приморья поощрит сотрудников ГИБДД, которые накануне во Владивостоке задержали подозреваемого в убийстве 37-летней женщины. Поощрения получат лейтенант полиции Александр Тихомиров и старший сержант Александр Самофалов.

Убийство, получившее резонанс, произошло 23 августа в гаражном кооперативе на Тихой. Неизвестный изнасиловал, а затем убил 37-летнюю Анну. Позже выяснилось, что она была замужем, и у нее был маленький ребенок.

Есть вероятность, что преступников было несколько, однако, СК пока не раскрывает подробностей. Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку

После преступления, подозреваемый угнал машину и начал кататься по Владивостоку. Очевидцы говорят, что видели с ним машине еще какую-то женщину, однако, эту информацию СК пока не подтвердил. Уже через несколько часов подозреваемого задержали сотрудники ГИБДД.

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