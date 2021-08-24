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Общество24 августа 2021 16:35

Во Владивостоке суд подтвердил заговор на 800 млн рублей на масштабный дорожный ремонт

Участники заговора заранее распределили роли
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Участники тайного заговора — владельцы предприятий.

Участники тайного заговора — владельцы предприятий.

Фото: Архив "КП"

Арбитражным судом Приморского края был подтвержден заговор между пятью участниками аукциона на масштабный дорожный ремонт во Владивостоке. Решение суда пытались обжаловать, но успехом это не увенчалось.

Речь идет об аукционе на 800 миллионов рублей, победитель которого должен был выполнить ремонтные работы. Участники тайного заговора — владельцы предприятий, заключившие между собой договор, который гласил, кто из них станет победителем, а кто будет работать на субподряде. После успешного проведения аукциона, владельцы компаний начали сотрудничать.

Антимонопольная служба заинтересовалась инцидентом еще осенью 2020 года. Известно, что контракты являлись муниципальными. Они были разработаны для проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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