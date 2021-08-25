За «прогулы» в расписании автобусников, наконец-то, наказали

После жалобы в соцсетях водителя автобуса оштрафовали, а работу маршрута взяли на еженедельный контроль Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Благодаря современным технологиям жизнь человека становится проще, в том числе и в общении с властями. Обращения с жалобами и просьбами решить проблему жители Приморского края сегодня активно оставляют в комментариях соцсетей региональных и муниципальных органов власти, в интересах которых максимально быстро отреагировать и разрешить ситуацию.

Так, в инстаграме губернатора Приморья владивостокцы оставили жалобу на нарушение расписания по маршруту №40а. Жители Лесного квартала негодуют, почему автобус следует с задержками на час и более, а также проезжает мимо остановок.

Центр управления регионом совместно с правительством Приморья передали обращение в администрацию города. Специалисты «навели порядок» в транспортной компании: водителя оштрафовали, а работу маршрута взяли на еженедельный контроль.

Основные задачи ЦУР — настроить диалог народа с властью, а также наладить быструю обработку обращений, которые отслеживает система «Инцидент-менеджмент» в социальных сетях ЦУР, региональных и муниципальных органов власти, на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и на сайте или приложении «Сделай Приморье Лучше».