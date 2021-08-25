Энергетики ДРСК ввели в работу новую кабельную линию 35 кВ в Первомайском районе Владивостока

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) завершили комплексные испытания кабельной линии 35 кВ в Первомайском районе Владивостока. В настоящее время завершается процесс восстановления благоустройства территории на участке.

«По завершении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на линии, общая протяжённость которой составляет около 4 километров - от подстанции «Луговая» до подстанции «Чуркин», мы провели все необходимые испытания. Они прошли успешно и подтвердили, что линия готова к работе», - отмечает заместитель главного инженера Приморских электрических сетей Евгений Завьялов.

К строительству кабельной двухцепной линии энергетики приступили 3 февраля и выполнили весь запланированный объём работ в соответствии с графиком. Специалисты использовали горизонтально-направленный метод бурения, иначе говоря, «прокол», который позволил сохранить дорожное полотно. Работы проводились и в ночное время суток для более оперативного прохождения участков дороги, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.

Строительство резервной кабельной линии 35 кВ во Владивостоке осуществлено в рамках реализации программы «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса» (МиРЭК) на территории Приморского края. Новая линия обеспечит дополнительное резервирование микрорайона Чуркин и повысит надежность электроснабжения потребителей Первомайского района.