«Красят косогор перед ВЭФ?»: работы в пригороде Владивостока вызвали много вопросов

Гидропосев во Владивостоке многие приняли за покраску. Фото: предоставлено "КП-Владивосток" читателями.

Кадры с «покраской косогора» во Владивостоке облетели сеть. Многие жители Приморья возмутились нанотехнологиям, предположив, что таким образом готовят гостевой маршрут перед Восточным экономическим форумом, который пройдет в начале сентября. Однако прежде, чем ругаться на службы, стоит разобраться в ситуации.

На нападки неосведомленных пользователей сети коротко ответил глава администрации Владивостока.

– Это гидропосев, – констатировал Константин Шестаков.

Стоит отметить, что с помощью гидропосева можно довольно быстро создать ровный и красивый газон. Для засевания создается специальная смесь из семян, мульчи (питательный и декоративный состав для покрытия), природного красителя и улучшенной почвы. Мульчирующий состав специально окрашен, чтобы оценить равномерность покрытия.

Жители Владивостока комментируют, где еще видели подобную технологию окультуривания газонов.

«Ой дурни, это трава так сажается. У Дома молодежи так сажали», «В ДВФУ на острове тоже думала, что это краска, сказали гидропосев», – делятся горожане.

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