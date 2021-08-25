Безопасный подвоз детей в школу и обратно обсудили на о. Русский родители школьников и Александр Щербаков

Оценку готовности инфраструктуры школ к новому учебному году проводят депутаты и представители родительских комитетов в Приморье. Во вторник, 24 августа, очередная партийно-родительская приемка образовательного учреждения при участии секретаря Владивостокского городского отделения «Единой России», депутата Законодательного Собрания Приморского края Александра Щербакова состоялась на о. Русский, в СОШ №5.

Эта школа по-своему уникальна – здесь учатся дети из пяти отдаленных островных поселков: Париса, Поспелово, Канала, Экипажного и Подножье, а также с материковой части - из нового микрорайона Патрокл. Доставку детей на уроки и обратно осуществляют 2 школьных автобуса, каждый на 20 мест. Но этого уже недостаточно, считает директор школы Эдуард Хасанов. С каждым годом учеников становится все больше – за знаниями сюда приезжают дети из отдаленных поселков острова. Школьное расписание приходиться подстраивать под работу транспорта.

«Третий автобус нам крайне необходим. У нас два автобуса еще с того времени, когда в школе училось 85 детей. Сейчас у нас на обучении 185 человек. Часть детей привозят из города на личном транспорте, но увеличилось количество учеников с островной территории, у которых другой возможности приехать, кроме как на школьном автобусе, нет», - объясняет ситуацию директор 5 школы.

К тому же, в школе в течение всей недели работают спортивные секции. Все они бесплатные – зимой это триатлон и беговые лыжи, летом футбол. А с этого года для учащихся организованы занятия по велоспорту, специально для этой цели управления спорта администрации г. Владивостока выделило школе двух тренеров. Все секции, а также кружки дополнительного образования по шахматам, игре на гитаре, балалайке и рисованию, бесплатные, но так как учатся в школе только в первую смену, большинство допзанятий проходят во второй половине дня. То есть опять встает вопрос с подвозом детей.

Анна Мельникова, жительница пос. Поспелово, мама двух дочерей, обе учатся в 5 школе и пользуются услугами школьного автобуса.

«Не хватает времени и мест в автобусе, чтобы он успевал привозить всех в одно время. И получается, что начальная школа занимается на час позже. Хотелось бы, чтобы все дети начинали занятия в одно время. А после кружков детей тоже нужно довозить до дома», - рассказывает Анна Мельникова.

Безопасность детей на пути к школе и обратно не должна вызывать опасений, считает Александр Щербаков.

«Проблема транспорта не должна сказываться на процесс обучения. В школе учатся только в первую смену. Но из-за невозможности доставить в школу двумя автобусами всех детей одновременно, занятия для учеников начальных классов сдвигаются по времени на целый час. А если случается поломка одного из автобусов, то это грозит срывом уроков для учеников», - говорит Щербаков.

По его словам, необходимо обсудить как на региональном, так и на федеральном уровне, вопрос выделения дополнительного финансирования для школ, которые находятся на островных территориях и нуждаются в особом внимании. «Это также вопрос качества школьного образования», - уверен депутат единоросс.