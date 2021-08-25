В Приморье сгорел банкомат с деньгами

В помещении сработала автоматическая сигнализация Фото: Милана СОКОЛ

Утро вторника, 24 августа, в Находке началось с пожара. В 6:32 в МЧС поступил сигнал о том, в отделении Почты России по адресу 25 лет Октября, 13, произошло возгорание. Через восемь минут прибыли 18 огнеборцев на четырех машинах, все было в дыму. Спасатели выяснили, что пламенем объят банкомат, который расположен в доме.

Уже через десять минут, в 6:50, пожарные локализовали возгорание, но потушить полностью удалось лишь в 7:26. Площадь горения составила всего один квадратный метр. Пострадавших нет.

– Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Пожарные прибыли и потушили банкомат. Происшествие не отразилось на обслуживании клиентов, почтовое отделение работает, – заявили корреспонденту редакции в пресс-службе Почты России.

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