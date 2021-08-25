Жительница Артема залезла погреться в чашу с «Вечным огнем»

Фото: instagram.com/artem.news.plus

Чашу с «Вечным огнем» в Артеме снова потревожили. На этот раз в нее залезла женщина, которая, судя по фото, хотела так погреться. В итоге ее задержали сотрудники Росгвардии.

Фотографии пристроившейся у огня женщины опубликовал паблик в Инстаграме «Новости Артема». На них местные жители опознали «сумасшедшую» - ее часто замечают в центре города, она ходит в разных ботинках и разговаривает сама с собой.

В полиции уточнили, что после опроса женщины у нее были выявлены признаки психического расстройства. Жительницу Артема отправили на лечение.

Напомним, что памятники Великой Отечественной войны в Артеме часто становятся объектом атак. То его монетками потушат, то подростки залезут, то осквернят пьяные вандалы. Хоть напротив памятника и стоит полицейская будка, такие инциденты не всегда получается предотвратить.

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