Администрация Владивостока рассказала об озеленении на гостевом маршруте, которое многие приняли за покраску

В администрации города рассказали об озеленении. Фото: управление дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Процесс озеленения косогора во Владивостоке вызвал много вопросов у жителей города. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», очевидцы стали делиться фото и видео в сети, уверяя, что участок красят перед ВЭФ. Как оказалось, многие попросту не знают, что такое гидропосев, хотя это технология применятся в столице Приморья с 2010 года. Подробнее об облагораживании территории рассказали специалисты администрации города.

Работники со шлангом, распрыскивающие раствор зеленого цвета на газон в районе Маковского, сами того не подозревая, стали героями сети. Хотя ничего необычного в процессе озеленения участка подобным образом нет. Для представителей администрации или подрядчиков это давно привычная и протестированная годами технология.

– Гидропосев в нашем городе применяется – уже более десяти лет. Ранее так благоустраивали газоны в разных уголках города. Сейчас специалисты трудятся над ремонтом и благоустройством зеленых зон на откосах на улице Маковского и на участках от Золотого моста по направлению к Русскому острову, – отметила Юлия Фатеева, специалист отдела текущего содержания и озеленения городского управления дорог и благоустройства.

Стоит отметить, что перед тем, как облагородить газон, на Маковского отремонтировали тротуар и систему ливневой канализации. Озеленение также включено в контракт, подрядчик уже завершает работу на участке. На других же территориях продолжается плановый ремонт откосов и благоустройство. Гидропосев не только позволяет создать ровный и ухоженный газон, но и сократить потери при всходе семян. Такой метод посадки применяют на больших участках при обустройстве зеленых зон.

– Технология гидропосева представляет собой эмульсию, в состав которой входят удобрения, семена и гидрогель. Последний позволяет около месяца не поливать засеянную территорию. Также в раствор добавляется специальный клей, если благоустраивают газоны на откосах, – добавила Юлия Фатеева.

Помимо высадки газонной травы городские озеленители ежедневно приводят в порядок цветники, борются с сорняками, благоустраивают газоны, занимаются санитарной обрезкой деревьев и кустарников и другими работами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Красят косогор перед ВЭФ?»: работы в пригороде Владивостока вызвали много вопросов

С разъяснением ситуации выступил глава города (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14