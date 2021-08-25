Школы Приморья могут перейти на новый стандарт работы

Школы Приморья Фото: Милана СОКОЛ

Приморский край уже внедряет в образовательный процесс современные технологии и проекты. Например, общеобразовательные программы реализуются посредством сетевого взаимодействия, т.е. с привлечением предприятий-партнеров, колледжей и вузов, используя их кадровые и материальные ресурсы.

«Кроме того, работает мобильный технопарк в образовательных агломерациях. Летние «Инженерные каникулы» в текущем году прошли в пришкольных детских лагерях в Приморье.

Первой территорией, где занятие в технопарке стало настоящим подарком ко Дню защиты детей – 1 июня, стал поселок Заводской Артема.

Всего в течение двух месяцев сотрудники мобильного технопарка посетили 11 населенных пунктов, где провели для школьников занятия инженерно-технической направленности. Ребят учили управлять квадрокоптером, проходить полосу препятствий и доставлять грузы, а также они осваивали печать именных брелоков на 3D-принтере и снимали короткие видеоролики с использованием технологий дополненной реальности», - отметила замминистра образования Приморского края Марина Шкуратская.

Также в приморских школах реализуются программы модернизация отдельных классов. К ним можно отнести проекты: «Медицинский класс в Приморской школе», «Инженерный класс в Приморской школе» и «Робокласс».

К примеру, медицинский класс ранее уже организовали в гимназии №1 во Владивостоке по национальному проекту «Образование». В учреждение доставили оборудование, которое обычно используют для работы в больницах и поликлиниках. Такой подход призван сделать более полным и интересным изучение учащимися предметов естественнонаучного цикла и способствовать их ранней профориентации.

Замминистра образования Приморского края Наталья Василянская рассказала, что инклюзивно в 2020/21 учебном году обучались 3086 учеников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Из них 1605 имеют статус ребенка-инвалида и 426 детей-инвалидов, что на 0,7 % обучающихся с ОВЗ и 9,7 % детей-инвалидов соответственно больше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева на встрече с президентом России предложила разработать новый стандарт общеобразовательных школ, распространив успешные практики «Школы большой страны».

Она отметила, что новый стандарт должен учитывать современные требования образования и условий для развития детей, в том числе доступности инклюзивной среды.

«Школы должны стать новыми по своему содержанию, по тем пространствам, которые созданы для развития детей. Мы предлагаем разработать стандарт новой школы, можем расширить успешный проект Общероссийского народного фронта – расширить стандарт «Школ большой страны», в котором учтены требования современных образовательных программ и доступной инклюзивной среды как внутри школы, так и снаружи. Важно привлечь для разработки такого стандарта и самих школьников, и родителей, и педагогов», - заявила Шмелева.

Президент России поддержал предложения руководителя образовательного центра «Сириус», в том числе о разработке нового стандарта школ и предложил распространить опыт работы с детьми в образовательном центре «Сириус» на всю школьную систему страны.

Вся работа по улучшению качества учебного процесса в крае проходит в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».