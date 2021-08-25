«Россети ФСК ЕЭС» повысила надежность линий электропередачи Приморского энергокольца 500 кВ

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила ремонт системообразующей ЛЭП 500 кВ «Приморская ГРЭС – Чугуевка-2». Энергообъект имеет протяженность свыше 290 км. Он осуществляет выдачу мощности крупнейшей тепловой электростанции Дальнего Востока потребителям юга Приморья и является ключевым звеном кольцевой схемы электроснабжения Приморского края.

На линии электропередачи выполнен ремонт провода и изолирующей подвески, установка и регулировка балласта на проводе и разрядных рогов на грозотросе, замена гасителей вибрации, усиление соединительных зажимов, выправка металлических опор.

Ранее «Россети ФСК ЕЭС» отремонтировала еще четыре линии электропередачи 500 кВ, входящих в кольцевую схему электроснабжения Приморского края. Общая протяженность ЛЭП составляет 1039 км.

Приморское энергокольцо, в состав которого входят Приморская ГРЭС и подстанции 500 кВ «Дальневосточная», «Владивосток», «Лозовая», «Чугуевка-2» создано для повышения надежности работы энергосистемы края и города Владивосток, обеспечения электроснабжения новых потребителей, в том числе резидентов территорий опережающего развития «Надеждинский», «Нефтехимический», «Большой камень» и порта «Козьмино» – конечной точки нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».

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