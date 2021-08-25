В Приморье школьники получат электронные документы на бесплатное посещение кружков

Получать их нужно будет через «Сетевой город» и 25.pfdo.ru Фото: Архив "КП"

В Приморье всем желающим школьникам выдадут электронные документы на бесплатное посещение кружков и секций. Примечательно, что это будут не привычные бумажные документы. Бюджетные деньги будут направлены в ту секцию, в которую родители отдадут своих детишек.

Чтобы получить эти документы можно с помощью опций двух сайтов: «Сетевой город» и 25.pfdoru. Затем после активации сертификата у родителей будет возможность прямо через сайт выбрать доступные кружок или секцию.

В министерстве образования Приморья сообщили, что сейчас идет процесс внедрения индивидуального дополнительного образования. Для этого специально был разработан совершенно новый проект для региона: «Успех каждого ребенка».

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