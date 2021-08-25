«Опубликовал Геббельса»: Во Владивостоке суд наказал нациста, который осквернил память ветеранов

Инцидент произошел в День Победы Фото: Архив "КП"

Во Владивостоке нацист, опубликовав фотографию Геббельса, осквернил память о ветеранах Второй Мировой Войны. Суд признал его виновным, и нарушителю выписан крупный штраф.

Дело было в День Победы в 2020 году, когда пандемия коронавируса набрала обороты. Тогда были запрещены массовые мероприятия и «Бессмертный полк» было решено провести в онлайн-формате. На сайте полка нарушитель опубликовал фото Йозефа Геббельса, который был главным по нацисткой пропаганде и правой рукой Гитлера. Фотография Геббельса чередовалась с ветеранами Второй Мировой войны.

На мужчину было заведено уголовное дело, которое продлилось больше года. Суд согласился со стороной обвинения и признал нарушителя виновным. Теперь нациста оштрафуют на 50 тысяч рублей.

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