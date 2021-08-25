Жителей Приморского края врачи начали повторно прививать от COVID-19

Сейчас большинство мест вакцинации работает и в будние, и в выходные дни Фото: Архив "КП"

Врачи начали повторно прививать жителей Приморского края от коронавируса. Пройти вакцинацию смогут те приморцы, у кого прошло полгода после того, как они поставили себе первую прививку от ковида.

Вторую прививку, как и первую, можно будет поставить во всех доступных местах вакцинации: медицинские учреждения, торгово-развлекательные центры, мобильные пункты в общественных местах, МФЦ. Сейчас большинство мест вакцинации работает и в будние, и в выходные дни.

Напомним, что у жителей Приморского края остались всего сутки для участия в розыгрыше квартир и авто. В розыгрыше могут принять участие только те приморцы, кто поставил себе вакцину от COVID-19. Не имеет значение, какую именно вакцину поставил гражданин: «Спутник-V», «ЭпиВакКорону» или «Спутник-Лайт».

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