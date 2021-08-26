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Владивосток26 августа 2021 2:46

От COVID-19 скончались 1 027 жителей Приморья

За последние сутки вирус унес жизни еще семи человек
Екатерина ТИХАЯ
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Региональный оперштаб опубликовал данные на 26 августа

Региональный оперштаб опубликовал данные на 26 августа

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Актуальные данные на 26 августа по коронавирусной инфекции в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб. Так, за последние сутки заболели еще 238 человек, всего же с начала пандемии вирус подхватили 61 108 жителей края.

Излечиться от напасти смогли 284 приморца, а всего болезнь победили 54 507 пациентов больниц.

К сожалению, не смогли перенести коронавирус еще семь человек, в итоге от инфекции умерли 1 027 заболевших.

В Приморье продолжается вакцинация населения. На сегодняшний день хотя бы одним компонентом различных вакцин привито 376 317 жителей региона, это почти 20% от проживающих на территории края. Надо же чтобы эта цифра достигла хотя бы 60.

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