От COVID-19 скончались 1 027 жителей Приморья

Региональный оперштаб опубликовал данные на 26 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Актуальные данные на 26 августа по коронавирусной инфекции в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб. Так, за последние сутки заболели еще 238 человек, всего же с начала пандемии вирус подхватили 61 108 жителей края.

Излечиться от напасти смогли 284 приморца, а всего болезнь победили 54 507 пациентов больниц.

К сожалению, не смогли перенести коронавирус еще семь человек, в итоге от инфекции умерли 1 027 заболевших.

В Приморье продолжается вакцинация населения. На сегодняшний день хотя бы одним компонентом различных вакцин привито 376 317 жителей региона, это почти 20% от проживающих на территории края. Надо же чтобы эта цифра достигла хотя бы 60.

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