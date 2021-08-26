В Владивостоке мужчина едва не погиб в неспокойном море

Люди массово игнорируют здравый смысл Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Владивостока унесло в море в районе бухты Соболь на Патрокле. Самостоятельно выбраться из волнения на воде у мужчины не получилось, поэтому очевидцы вызвали спасателей. Звонок в МЧС поступил 25 августа в 12:20. Через 20 минут к месту происшествия прибыли три сотрудника ведомства на катере.

Спасатели вытащили мужчину из моря, в 14:00 его уже передали подоспевшим врачам скорой медицинской помощи.

Несмотря на все факты гибели людей, на сильные волны, которых объективно стоит опасаться, на всех пляжах Владивостока толпятся отдыхающие. Они массово идут в воду, купаются, причем купаются не только на песке, но и там, где опасно, где скалы. Там сильные волны могут покалечить человека о большие камни в воде. К тому же люди тащат своих детей, что категорически недопустимо.

Ведомства и синоптики не публикуют предупреждения постоянно, поэтому отдыхающие должны объективно оценивать ситуацию. Если есть сильные и высокие волны, то рисковать жизнью и идти купаться не стоит.

Отметим, за последнюю неделю это далеко не первый случай происшествия на воде. За прошлые выходные сотрудники МЧС трижды выезжали в разные места, к сожалению, один человек погиб. Мужчина прыгнул со скалы на мысе Тобизина на Русском острове, но выплыть уже не смог. Когда спасатели уже уезжали с места происшествия, к ним пять раз обращались отдыхающие с просьбами о помощи. Всех людей, которых уносило в море и накрывало сильными волнами, спасти удалось.

При опасных ситуациях обращаться по телефонам: 101, 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Владивостока погиб на Тобизина во время прыжка со скалы

Тело без признаков жизни доставали из воды три часа [видео]

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14